Yo en un año no gano 17 millones: Laura Bozzo

miércoles, 4 de abril de 2018

Laura Bozzo rechazó que deba 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria y atribuyó el problema a errores de sus contadores.

La conductora dijo en entrevista que en 2012 se le hizo un cobro de impuestos mayor al que le correspondía, algo que no notaron sus contadores, dijo.

“Yo tenía una reclamación en la Suprema Corte en 2012 por errores de mis contadores, quienes no se dieron cuenta de que me estaban cobrando una doble o triple tributación. Yo en un año no gano 17 millones, no me pueden cobrar eso porque yo sólo gané 10. “La información de Grupo REFORMA es correcta, aunque no la realidad del problema, porque estamos en un proceso de reclamación. El problema es de los contadores, no mío. No va a pasar a mayores, lo que tenga que pagar, lo pagaré”, aseguró Bozzo. Según documentos judiciales obtenidos por Grupo REFORMA, el SAT determinó la deuda el 8 de abril de 2016 por omisiones de Bozzo en el pago del ISR, el IVA y el IETU en el ejercicio fiscal 2012, cuando conducía el programa Laura en Televisa.

La peruana manifestó que no sabe suficiente de contaduría, pero sí puede afirmar que es honrada. “Yo no manejo contabilidad, no conozco de cuestiones tributarias y obviamente yo confío en la gente.

Mi casa, que compré con la herencia de mis padres, está a mi nombre. Agregó que continuará el camino legal para apelar la decisión de las autoridades tributarias.

