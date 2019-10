Yordi Rosado rompe en llanto en su programa de radio

Hace unas semanas Yordi Rosado anunció en sus redes sociales que se estaba separando de su esposa, Rebeca Rodríguez.

La mañana del martes 29 de octubre el locutor lanzó la pregunta al aire en su programa de radio que decía: ‘¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué motivo?’, pero cuando le llegó a él el turno de responder estas preguntas se sinceró con sus radioescuchas y fue tal su emoción a la hora de contarlo que se le cortó la voz y lloró.

Y es que el también conductor reveló que la semana pasada se encontraba solo en su nuevo departamento, pues se salió de su casa luego de anunciar en redes sociales su separación con la madre de sus hijos, pero reveló que en un momento de introspección se encontraba solo, sin nadie a su alrededor, y analizó dónde estaba parado, pues a sus casi 50 años, se volvía a encontrar solo, sin la compañía de una buena mujer, refiriéndose a su ex esposa, y sus hijos.

Yordi reveló los momentos difíciles por los que ha pasado, en los que se ha re planteado, qué estaba haciendo de su vida, y asimismo que al hacer el ejercicio, fue inevitable no llorar, »lloré tanto, que dejé la almohada ahora si que mojada, empapada, y sé que veo a mis hijos diario, y con mi ex esposa tengo una excelente comunicación, pero duele saber que como pareja no funcionamos, y es sano y es valido decir lo intentamos pero no se pudo». Finalizó.