Yuri revela acoso que sufrió cuando era una niña

Yuri confesó que cuando era niña sufrió un acoso por parte de un hombre, y que se salvó de ser atacada sexualmente porque sus papás siempre la alertaron sobre ello.

Durante una entrevista para televisión, Yuri dijo: “Mis papás siempre me mantuvieron alerta y me aconsejaban dónde nunca debería dejar que me tocaran; una vez yo estaba en el consultorio de mi papá, al fondo siempre estaba un hombre alto que siempre me hablaba y me decía que fuera a donde él estaba, un día él se me acercó y con su mano me comenzó a rozar aquí (y señaló su parte íntima), yo recordé lo que mis papás me decían y me fui corriendo, le dije a mi papá lo que sucedió y le dio una golpiza al hombre que casi lo mata, se lo tuvieron que quitar de encima”.

Yuri compartió esa amarga experiencia para que los padres tengan cuidado con sus hijos, y debido al aumento de abusos a menores, aconsejó que alerten a sus hijos y que puedan defenderse en un momento dado que se enfrenten a una situación de esa naturaleza.

