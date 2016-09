Yuri ya tiene todo preparado para el momento de su muerte

Yuri considera muy importante tener dispuesto en vida, todo lo que desea que se haga con sus restos y sus bienes después de morir.

La cantante comentó a Ventaneando: “Todas las personas, no sólo los artistas, tenemos que tener bien dispuesto lo que queremos que se haga después de nuestra muerte, si quiero que me incineren, si no quiero, si quiero que mis fans me despidan; creo que eso es muy importante”.

Y agregó: “ Todos debemos hablar de la muerte porque tarde o temprano para allá vamos todos”.