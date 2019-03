12 síntomas que pueden indicar cáncer

El cáncer en cualquier parte del cuerpo puede provocar síntomas genéricos como pérdida de más de 6 kg sin hacer dieta, cansancio excesivo o tener algún dolor que no pasa. Sin embargo, para llegar al diagnóstico correcto es necesario hacer una serie de exámenes para descartar otras enfermedades.

Normalmente el cáncer se diagnostica cuando la persona presenta síntomas bien específicos, que pueden surgir de una hora a otra, sin explicación o como consecuencia de una enfermedad que no fue correctamente tratada. Como puede suceder cuando una úlcera gástrica evoluciona a cáncer de estómago, por ejemplo. Vea las señales más comunes de cáncer en el estómago.

Por esto, en caso de sospecha se debe acudir al médico para realizar todos los exámenes que sean necesarios, ya que diagnosticar el cáncer en una fase inicial aumenta las posibilidades de cura.

1. Pérdida de peso sin hacer dieta o practicar ejercicios

La pérdida de peso rápida hasta un 10% del peso inicial, sin estar haciendo dieta o actividad física intensa es un síntoma frecuente en personas que están desarrollando cáncer, principalmente cáncer de páncreas, estómago o esófago, pero que también pueden surgir en otras enfermedades. Conozca otras enfermedades que pueden causar pérdida de peso.

2. Cansancio intenso haciendo pequeñas tareas

El cansancio extremo es una señal que puede indicar que se está desarrollando cáncer porque en estos casos es común el desarrollo de anemia o de pérdida de sangre a través de las heces, lo que conlleva a la disminución de los glóbulos rojos y a la reducción de oxígeno en la sangre, provocando una intensa fatiga que surge de mañana al despertar, al subir escaleras o al intentar arreglar la cama, por ejemplo.

3. Dolor que no desaparece

El dolor localizado en una región determinada es común en varios tipos de cáncer como en el cáncer cerebral, óseo, de ovario, testicular o en el intestino. En la mayoría de los casos, este dolor no se alivia con el reposo y no es causado por hacer ejercicio excesivo u otras enfermedades, como artritis o lesión muscular. Es un dolor persistente que no cede con ningún método alternativo como compresas frías o calientes, solamente con analgésicos fuertes.

4. Fiebre que se va y vuelve, sin tomar medicamento

La fiebre irregular puede ser una señal de cáncer como leucemia o linfoma, surgiendo debido a que el sistema inmune está debilitado. En general, la fiebre aparece durante algunos días y desaparece sin necesidad de tomar medicación, volviendo a aparecer de forma inestable y sin estar ligada a otros síntomas como los de la gripe.

5. Alteraciones en las heces

Tener variaciones como heces muy duras o diarrea por más de 6 semanas puede ser una señal de cáncer, principalmente de cáncer intestinal. Además de esto, en algunos casos también pueden aparecer grandes cambios en el patrón intestinal como hacer heces muy duras durante algunos días y, en otros días diarrea, además de tener la barriga hinchada, y síntomas como náuseas y vómitos.

Esta variación en el patrón de las heces debe ser persistente y no debe tener relación con la alimentación u otras enfermedades intestinales como intestino irritable.

6. Dolor al orinar u orina oscura

Los pacientes que están desarrollando cáncer pueden tener dolor al orinar, orina con sangre y ganas de orinar con mayor frecuencia, siendo señales más comunes en el cáncer de vejiga o de próstata. Sin embargo, este síntoma también es común en la infección urinaria y por eso se debe realizar un examen de orina para descartar esta hipótesis.

7. Cicatrización lenta de las heridas

La aparición de heridas en cualquier región del cuerpo como por ejemplo en la boca, piel o vagina, que demoran más de 1 mes en cicatrizar, también puede indicar cáncer en una fase inicial, pues el sistema inmune está más débil y ocurre disminución de las plaquetas que son responsables de ayudar en la cicatrización de las heridas. Sin embargo, la cicatrización también es más lenta en los diabéticos, siendo por este motivo muy importante hacer exámenes para la diabetes.

8. Sangrados

La hemorragia también puede ser una señal de cáncer, que puede ocurrir en la fase inicial o en una fase más avanzada, pudiendo surgir sangre en la tos, en las heces, en la orina o en los pezones, dependiendo de la región del cuerpo afectada.

Sangrado vaginal excesivo, flujo vaginal oscuro, ganas constantes de orinar, fiebre y cólicos menstruales pueden indicar cáncer de útero.

9. Manchas en la piel

El cáncer puede provocar cambios en la piel como manchas oscuras en la piel, piel amarillenta, manchas rojas o púrpuras y piel áspera que causa picazón.

Además de esto, pueden surgir cambios en el color, el formato y el tamaño de una verruga, lunar, mancha o pecas de la piel, pudiendo indicar cáncer de piel u otro tipo de cáncer.

10. Nódulos e inflamación de los ganglios

Los nódulos pueden surgir en cualquier región del cuerpo como el pecho o los testículos. Además de esto, puede ocurrir que la barriga se hinche debido al aumento del hígado, del bazo y del timo e hinchazón de los ganglios situados en las axilas, la ingle y el cuello, por ejemplo. Este síntoma puede estar presente en diversos tipos de cáncer.

11. Atragantarse con frecuencia

En pacientes con cáncer puede surgir dificultad para tragar, provocando que se atragante y que cause tos persistente, principalmente cuando el paciente está desarrollando cáncer de esófago, estómago o faringe, por ejemplo.

Inflamación de los ganglios del cuello, aumento del abdomen, palidez, sudoración, manchas moradas en la piel y dolor en los huesos pueden indicar leucemia.

12. Ronquera y tos por más de 3 semanas

La tos persistente, la falta de aire y la voz ronca puede ser una señal de cáncer de pulmón, laringe o tiroides, por ejemplo. La tos seca persistente, acompañada de dolor de espalda, falta de aire y cansancio intenso pueden indicar cáncer de pulmón.

Otros síntomas que también pueden indicar cáncer de mama son cambios en el tamaño de la mama, enrojecimiento, formación de costras o heridas en la piel junto al pezón y salida de líquido a través de este.

La presencia de estos síntomas no indica siempre la existencia de un tumor, sin embargo, pueden sugerir la existencia de algún cambio y, por lo tanto, es importante ir al médico tan pronto como sea posible para evaluar el estado de salud, principalmente individuos con antecedentes de cáncer en la familia.

Qué hacer si se sospecha de cáncer

En caso de sospecha de cáncer se debe acudir al médico para realizar exámenes de sangre como PSA, CEA o CA 125, por ejemplo, debido a que los valores normalmente se incrementan en presencia de un cáncer.

Además de esto, el médico puede indicar una ecografía o resonancia magnética para observar el órgano y confirmar la sospecha de cáncer y, en algunos casos, puede ser necesario la realización de una tomografía o de una biopsia. Vea cuáles son los exámenes de sangre que detectan el cáncer.

Después de saber qué tipo de cáncer la persona tiene, el médico indicará también todos los tratamientos posibles e incluso la probabilidad que tiene de curarse.

¿Por qué hay que estar atentos a las señales y a los síntomas del cáncer?

Es importante estar atento a las señales y a los síntomas de cáncer, recurriendo al médico tan pronto como sienta alguno, ya que el tratamiento es más eficaz cuando el cáncer es diagnosticado precozmente, teniendo menos probabilidades de propagarse a otras regiones del cuerpo, existiendo así mayores posibilidades de curación.

De esta forma, no se debe ignorar ninguna señal ni síntoma, especialmente si está presente por más de 1 mes.

Cómo surge el cáncer

El cáncer puede surgir en cualquier persona, en cualquier fase de la vida y se caracteriza por el crecimiento desordenado de algunas células, que pueden comprometer el funcionamiento de algún órgano. Este crecimiento desordenado puede estar relacionado con complicaciones de alguna enfermedad pero existen otros factores relacionados como cigarrillo, consumo de alimentos ricos en grasa y exposición a metales pesados.

Cómo se hace el tratamiento

Después del diagnóstico del cáncer el médico también debe indicar en que estadio está el tumor y cuáles son las opciones de tratamiento, porque pueden variar dependiendo de la edad de la persona, tipo de tumor y estadio en el que se encuentra.