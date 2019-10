5 signos de la menopausia temprana

Estos son los 5 signos de la menopausia temprana que te ayudarán a entender si estás llegando de manera anticipada a esa etapa en tu vida, como dato la menopausia temprana afecta a 110,000 mujeres menores de 40 años.

¿Cuánto sabes sobre la menopausia temprana? Si la respuesta es “no mucho”, no te preocupes. Después de todo, la menopausia es algo que sucede después de haber alcanzado los 50, ¿verdad?

Pero para 110,000 mujeres – de acuerdo a las estadísticas-, ese no es el caso y la menopausia temprana puede afectar a cualquier persona a cualquier edad. Y, si no se diagnostica, puede aumentar el riesgo de osteoporosis, enfermedades cardíacas, demencia y depresión.

La menopausia temprana es lo que sucede cuando una mujer menor de 40 años experimenta síntomas de la menopausia y, según la experta en menopausia, la Dra. Louise Newman, su causa exacta es en gran medida desconocida.

“Todas las mujeres nacen con una cierta cantidad de óvulos; cuando se agoten, nuestros ovarios dejarán de funcionar”, dice.”Sin embargo, ciertas mujeres tienen un mayor riesgo. Aquellas que tienen antecedentes familiares de menopausia temprana; o han tenido una histerectomía; o tiene una condición autoinmune como diabetes, problemas de tiroides o enfermedad celíaca”.

Según la Universidad de Leeds en el Reino Unido, lo que comes también puede ser importante. En su estudio, las mujeres que comieron muchos carbohidratos refinados, como la pasta y el arroz, tendieron a experimentar síntomas de menopausia un año y medio antes que las mujeres que no lo hicieron. También se descubrió que una dieta rica en pescado graso y legumbres (guisantes, frijoles, etc.) retrasa el inicio temprano de la menopausia.

Entonces, ¿cómo saber si estás pasando por la menopausia temprana? Sigue leyendo para ver los cinco síntomas tempranos de la menopausia que debes de tener en cuenta.

5 SIGNOS DE LA MENOPAUSIA TEMPRANA

TIENES PERÍODOS IRREGULARES

¿La menstruación se aleja de tu calendario cada vez más? Los períodos irregulares o si tus períodos se detuvieron, ambos pueden ser signos de menopausia precoz. ¿Por qué? Porque significa que tus ovarios no están produciendo estrógenos como antes y tu ciclo hormonal está comenzando a cambiar.

“Si no se controla, esto puede causar deficiencia de estrógenos, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de que una mujer tenga huesos débiles a medida que envejeces”, dice Shirin Irani, ginecóloga consultora del Hospital Spire Parkway.

TIENES ENFERMEDADES VAGINALES CONSTANTES

La sequedad vaginal no es agradable. Sin embargo, es molesto y sorprendentemente común. Pero en México muchas mujeres no acuden a un ginecólogo “las mujeres en México tienden a automedicarse o a seguir recomendaciones de otras mujeres antes de visitar al médico para tratar enfermedades y sequedad vaginal” dice la Dra. Julie Salomón.

Aunque la sequedad vaginal se puede desencadenar por una serie de razones, como productos químicos para albercas, jabones, antidepresivos y la píldora anticonceptiva combinada, también es una señal de que las glándulas dentro de la vagina están produciendo menos secreciones naturales, que es lo que sucede cuando una mujer está amamantando, o pasando por la menopausia temprana, y los niveles de estrógeno disminuyen.

“En general, la sequedad vaginal es incómoda para las mujeres”, dice la enfermera de salud sexual y autora de Sexplained Helen Knox. “Pero si no se gestiona, puede volverse muy doloroso. La falta de humedad que mantiene el entorno natural de la vagina puede hacer que el equilibrio bacteriano saludable también se interrumpa más fácilmente, dejándote propensa a la candidiasis y la vaginosis bacteriana”.

PERDISTE TU LIBIDO

¿Bajo deseo sexual aparentemente sin razón? ¿No muestras signos de estos síntomas de estrés y ni siquiera te siente constantemente cansada?

Un impulso sexual en picada está conectado con la menopausia temprana porque, lo adivinaste, va de la mano con los niveles hormonales cambiantes. De hecho, de acuerdo con la Universidad de California, cuanto mayor sea tu nivel de estrógeno, es más probable que te sientas más juguetona. Entonces, a medida que esos niveles caen … ¿Necesitamos decir más?

Desafortunadamente, también se ha encontrado que las mujeres con baja libido en la menopausia son más propensas a experimentar problemas de sueño y sudores nocturnos

TIENES BOCHORNOS Y SUDORES NOCTURNOS

Una de las causas más comunes de sudores nocturnos para las mujeres es la fluctuación de los niveles de estrógeno.

“La menopausia está asociada con los sofocos, por lo que no es raro que los pacientes informen sudoración incluso mientras duermen”, dice la Dra. Neomi Shah, profesora asociada de medicina pulmonar y del sueño en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai. “Sudar por la menopausia es impredecible; habla con tu médico sobre la terapia de reemplazo hormonal, ya que podría ayudarte a mantener tu temperaturas bajo control”.

NO TIENES ENERGÍA

Hace un par de años, la Sociedad Norteamericana de Menopausia descubrió un vínculo entre el síndrome de fatiga crónica y la menopausia temprana.

Sus resultados muestran que las mujeres con SFC tenían 12 veces más probabilidades de experimentar dolor pélvico, 16% más probabilidades de haber perdido o interrumpido los períodos y más del doble de probabilidades de usar hormonas para tratar períodos irregulares, síntomas menopáusicos o pérdida ósea. Sin embargo, quizás lo más preocupante fue el hecho de que el 62% de las mujeres con SFC probablemente hayan experimentado la menopausia temprana como resultado de una histerectomía, en comparación con el 33% de las mujeres sin SFC.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES DE HACER SI PRESENTAS UNO DE ESTOS 5 SIGNOS DE LA MENOPAUSIA TEMPRANA?

Si experimentas alguno de los síntomas anteriores, junto con otros signos de la menopausia temprana, como sensibilidad en los senos, infecciones del tracto urinario, sueño interrumpido, ansiedad y aumento de peso inexplicable, consulta con tu médico de cabecera. La menopausia temprana se puede determinar mediante un análisis de sangre para medir los niveles de hormona foliculoestimulante (FSH) y estrógeno.