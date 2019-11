7 maneras originales de usar el talco de bebé en las tareas del hogar

Soy mamá de dos niños, uno de 5 años y la bebé de 7 meses. En ambos casos he usado talco de bebé para aliviar las rozaduras y por supuesto me ha funcionado. Sin embargo, lo que jamás imaginé es que podría usar talco de bebé, nada más y nada menos que ¡en las tareas del hogar!

Resulta que hace unos meses tiro por viaje batallaba con la presencia de hormigas en mi hogar. No importaba si limpiaba diario o evitara tirar hasta la más mínima migaja de comida al piso, estos diminutos e incómodos insectos aparecían por montones.

Cansada de probar varios productos y remedios caseros antihormigas y no lograr librarme de ellas, le pregunté a una vecina si ella también sufría de hormigas en su casa, su respuesta me dejó con la boca abierta. Me dijo que no, porque tenía un secreto insuperable para deshacerse de ellas de volada: talco de bebé. Y esto no es todo, pues para ella el talco de bebé era un producto de cajón para diversas tareas domésticas, mismas que desde luego me compartió.

Lo puse a prueba y el resultado fue más que satisfactorio. Por eso, hoy te quiero compartir 7 maneras originales de usar talco de bebé en las tareas del hogar. Toma nota.

No más moho en tu guantes para lavar

Es común que en los guantes para lavar los trastes aparezca moho, pues en ellos es fácil que se acumule humedad. Para evitarlo, tras lavar tus trastes, rocía un poco de talco de bebé dentro de ellos y déjalos en un lugar seco.

Alto al mal olor de tus sábanas

Al dormir, es normal que sudemos y esto cause que nuestra cama, específicamente nuestras sábanas o cobijas adquieran un aroma desagradable. Desde luego la mejor manera de evitarlo es lavándolas con frecuencia, pero además de esto, te recomiendo que rocíes un poco de talco de bebé sobre ellas y notarás que en tan solo unos segundos el mal olor será cosa del pasado.

Adiós manchas de grasa

Típico que estás comiendo unos deliciosos tacos y de pronto te das cuenta de que has manchado tu blusa favorita con grasa. Bueno antes de que entres en pánico, te tengo una buena noticia: basta con que rocíes un poco de talco de bebé sobre la mancha fresca para eliminar las manchas de grasa de volada, sin necesidad de tallar la prenda o usar algún otro tipo de producto químico.

Shampoo cabello graso

Si quieres combatir el cabello graso, aplica un poco de talco sobre tus raíces en tu cabello seco, deja actuar 15 minutos y enjuaga.

Pisos de madera

El piso de madera luce precioso, pero si no quieres que rechine, vierte un poco de talco de bebé en el piso y barre, así impedirás que la fricción entre los listones haga ruido.

Extermina hormigas

Si tu casa ha sido invadida por hormigas, solo rocía un poco de talco de bebé en las zonas de tu hogar con hormigas y acabarás con ellas en cuestión de minutos.

Desenreda collares

Cuando guardas collares, aretes o pulseras juntos, es común que se enreden entre ellos. Para desenredarlos, lo único que debes hacer es espolvorear un poco de talco de bebé en ellos y el nudo saldrá de volada.

Ahora que ya conoces estas 7 maneras originales de usar talco de bebé, pruébalas y te aseguro que el talco de bebé será lo primero que quieras meter en tu carrito del súper.