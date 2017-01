Domingo, 29 de enero de 2017

Nuestro cuerpo está cubierto de pequeños nervios que transmiten diferentes mensajes a nuestro cerebro; el dolor es algo que viaja rápido y que nos advierte que algo está mal. Sin embargo, comúnmente, la regla general es tomar un analgésico y asunto arreglado para desaparecer el dolor. Los analgésicos, si bien son un arma para aliviar el dolor rápido, no son recomendables si ese dolor puede ser tratado de maneras naturales. Sigue leyendo porque aquí encontrarás una idea que aunque poco ordinaria, es simple y puede ser la solución para aliviar rápido a cualquier dolor pasajero.

Aliviar el dolor rápido con analgésicos pueden causar adicción

Es fácil aliviar un dolor rápido con cualquier analgésico, sin embargo, sabrás que como todo medicamento ordinario, este causa efectos secundarios si es la única alternativa que se usa para calmar los dolores, y más si éstos son crónicos.

Si el dolor que padeces es un dolor que no requiere una atención profunda, prueba los remedios naturales tanto como sea posible y evita los analgésicos que pueden ser hasta adictivos.

Aliviar el dolor rápido usando la oreja y una pinza de ropa

La reflexología oído, o terapia auricular se ha utilizado en la medicina tradicional china (MTC) durante cientos de años. Como otras formas de reflexología, la reflexología oído puede ser utilizada para tratar dolencias internas en diferentes partes del cuerpo.

También puede ser un sustituto viable para reflexología podal (de los pies) cuando no es viable u otros problemas de salud lo prohíben.

La reflexología es un método curativo antiguo. Se puede utilizar simultáneamente con métodos de tratamiento convencionales para aliviar una multitud de enfermedades.

Es una forma suave y no invasiva de curación que se originó en la medicina egipcia y china hace más de 5.000 años, y sigue siendo popular hoy en día.

Cada uno de nuestras orejas contiene un mapa completo reflejo de nuestro cuerpo, lleno de terminaciones nerviosas y conexiones múltiples a nuestro sistema nervioso central.

La reflexología de oído se basa en las zonas y puntos en la oreja que se relacionan con los centros de energía en el cuerpo conocidos como meridianos. La forma en que nuestro cuerpo está espaciada se proyecta en el oído, la cabeza se encuentra en el lóbulo de la oreja y las piernas están en el extremo opuesto.

Hay muchos métodos naturales para tratar malestares de la vida, como los tés de hierbas u otras alternativas que muchas veces no pueden ser la solución. Así que un par de puntos de presión simples en la oreja puede ser la respuesta perfecta.

Hay muchos puntos diferentes en el oído que reflejan una zona diferente del cuerpo, solo aplica presión en diferentes puntos de la oreja, (utiliza una pinza de la ropa de precisión) en cuyo punto se siente un dolor (según la reflexología) y cosecha las recompensas.

La siguiente información te muestra ilustrativamente esos puntos y en qué partes del cuerpo pertenece, según la reflexología, para aliviar el dolor rápido.

Recuerda que esta es una terapia de acuerdo a la medicina alternativa, si los dolores persisten, deberás consultar con un especialista.

#1 – Dolor de espalda y hombros

¿Estás sentado en un escritorio todo el día y sientes la espalda y los hombros adoloridos? Muchas personas lo tratan con estiramientos básicos para tratar de aliviar el dolor rápido relativamente, sin embargo, también puedes ayudarte junto con los ejercicios, si te apetece, tratando esta técnica. Ejerce presión sobre la parte superior de la oreja, esto ayudará, según la reflexología, a aliviar el dolor en la espalda y los hombros a través de tu sistema nervioso. Coloca la pinza durante un minuto más o menos varias veces al día y deberás sentir alivio de la tensión en la espalda y los hombros.

#2 – Dolor de órganos

Si tienes una pequeña punzada interna o una ligera molestia, aplica presión como lo muestra la imagen (justo debajo de la parte superior, donde se encuentra el punto en la oreja del hombro y el dolor de espalda) y puede ocurrir que esos dolores internos desaparezcan. Ten en cuenta que si tu dolor interno es muy grave y no sólo una punzada, debes consultar a un médico.

#3 – Dolor en las articulaciones

Un poco dolor en las articulaciones se puede aliviar con la aplicación de presión como lo muestra la imagen en el número 3. Al poner presión sobre esta zona se puede ayudar a aliviar dolores y molestias menores en las articulaciones, sin embargo si se trata de un problema más recurrente entonces puede ser necesaria una visita al médico.

#4 – Senos paranasales y dolor de garganta

A mitad de camino hacia abajo de la oreja es donde la presión debe ser puesta si estás experimentando un resfriado o una infección sinusal. No tendrás ninguna necesidad de pararte de tu escritorio para ir por pastillas o analgésicos, solo aplica la presión y sentirás un alivio inmediato.

#5 – Dolor digestivo

Usa tus dedos o una pinza de ropa justo por encima del lóbulo de la oreja para aplicar presión y sentir alivio en problemas estomacales leves. Si sabes que sufres de problemas estomacales leves – tal vez tengas ligeras intolerancias a ciertos alimentos-, puedes probar esta forma de alivio del dolor para evitar cualquier molestia.

#6 -Dolor de cabeza y de corazón

Por último, mediante la aplicación de presión a la parte inferior de la oreja, en el lóbulo, sentirás un alivio en la cabeza y el corazón. Aliviará la tensión en la cabeza que puede causar un dolor, así como ayudar a mantener un corazón sano.

Dolor menstrual (SPM)

El dolor menstrual puede aliviarse mediante la presión a multitud de áreas en el oído, aunque se encuentran muchos puntos en la mitad de la oreja. Se han hecho estudios para monitorear a mujeres que experimentaron el dolor premenstrual y la reflexología aplicada en la oreja ayudó a aliviar el dolor con éxito durante un cierto período de tiempo.

Al aliviar el dolor con la reflexología, puedes asegurarte de que siempre estarás cómodo y al mismo tiempo conseguir un día sin dolor. El oído no es la única parte del cuerpo que la reflexología trabaja, lo hace en muchas áreas diferentes, tales como las manos o los pies, que también pueden afectar a cosas diferentes en tu cuerpo. Dale una oportunidad a la reflexología como una alternativa más de ayuda a tus padecimientos.