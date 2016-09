Beber este café te mantiene despierto ¡18 horas!

Miércoles, 21 de septiembre de 2016

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

El típico remedio para no dormir los lunes que llegas a la oficina tras un fin de semana inolvidable….¡café! Pero esta versión no sólo te promete que no dormirás sino que además te mantendrá activo por 18 horas ¿Te atreverías a probarlo?

Este café se originó en Australia y de acuerdo con el creador tiene 80 veces más cafeína que un espresso común ¡80 veces! Su nombre es Ass Kicker o patea traseros y se vende en la cafetería Viscous Café (por si un día de estos decides lanzarte a probarlo).

Steve Benington, dueño de la cafetería, asegura que este poderoso café fue creado especialmente para una enfermera que no lograba resistir su jornada nocturna y tras probarlo se mantuvo despierta por tres días.

Ahora el dueño ha replicado esta fórmula para venderla a todos sus clientes, claro que antes le hizo algunas modificaciones a fin de que el resultado sea más moderado. Y, por supuesto, ha incluido la advertencia de que no es recomendable para cierto público con padecimientos de salud.

¿La fórmula?

Se prepara con cuatro porciones de espresso, cuatro cubos de hielo hechos con agua de infusión en frío y 120 mililitros de café extra añejo. Más cuatro cubos de hielos adicionales hechos con infusión en frío de 48 horas.

Ass Kicker, café, despierto Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: activo