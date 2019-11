Borra sarampión memoria inmunológica de los niños

WASHINGTON, DC.- El sarampión tiene un efecto secundario sigiloso: borra gran parte de la memoria inmunológica para combatir otros gérmenes, según una nueva investigación, así que los niños que se recuperan quedan más vulnerables a otros males como la influenza o el estreptococo.

Los científicos llamaron “amnesia inmunológica” a los sorprendentes hallazgos. El cuerpo puede reconstruir esas defensas, pero ello puede demorar años.

Y, en medio de un aumento de casos de sarampión, “debería ser un fenómeno alarmante”, dijo el doctor Michael Mina, de la Escuela de Salud Pública de Harvard y principal autor del estudio publicado ayer jueves en la revista Science.

“Esto pasaría desapercibido” porque los médicos no necesariamente vincularán la neumonía de un niño con el sarampión que padeció un año antes, explicó Mina. “¿Pero les habría dado de no haber tenido sarampión?”

El equipo de Harvard analizó muestras de sangre de 77 niños antes y después de un brote de sarampión en una comunidad no vacunada en Holanda. Buscaron anticuerpos, que recuerdan los virus y bacterias con los que se han enfrentado para evitar que se repita la infección. Tras recuperarse de sarampión, los pequeños se quedaron con bastantes anticuerpos contra ese virus, pero los que ya tenían contra otros gérmenes disminuyeron drásticamente.