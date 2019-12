Come dos dientes de ajo en ayunas y obtén todos estos beneficios

Poco me creerías si te digo que el ajo puede hacer maravillas por nuestra salud, y sólo basta con consumirlo una vez al día por las mañanas. No podrías ni imaginarte de qué manera enfermedades tan simples como la gripe o el resfriado, afecciones como el Alzheimer, enfermedades cardiacas o el cáncer, pueden ser evitados y erradicados con un solo ingrediente, por eso te invito a seguir leyendo para conocer todos los maravillosos efectos que el ajo hace por tu cuerpo al consumirlo en ayunas.

Perteneciente a la familia de verduras como la cebolla o los puerros, el ajo es una planta proveniente de Asia, especialmente de países como la India y Egipto. Y aunque el olor que tiene es muy reconocible y causante de algunas controversias, como el mal aliento, sin embargo, existen muchos remedios naturales y deliciosos que podrían ayudarnos con ese pequeño inconveniente, lo importante es que disfrutes de todo lo que el ajo puede ofrecerle a tu salud.

Según algunos expertos, el ajo es rico en micronutrientes como la vitamina B6, C y el selenio, pero uno de los elementos más importantes es el disulfuro de dialilo, una enzima mejor conocida como alicina. Ésta es rica en azufre y algunos aminoácidos, los cuales nos pueden ayudar a quemar grasa y generar masa muscular. Debido a todas las propiedades que contiene, es un alimento muy poderoso, por lo que tomarlo en las mañanas resulta muy beneficioso, y te explicaré por qué.

¿Cómo actúa cada propiedad del ajo en mi cuerpo?

En cada 28 gramos de este alimento, hay al menos 1.8 gramos de proteína, y sólo 42 calorías, o sea que no alterará nuestra dieta. Y en tan pocos gramos, existen todos estos elementos que aportan mucho a nuestro cuerpo:

Manganeso

Este elemento presente en nuestro ajo, es muy importante ya que nos ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis, la artrosis u otras afecciones relacionadas con los huesos. Esto se debe a que está presente la formación de nuestros huesos, por lo que está altamente recomendado para las personas que sufren de desfortificación o para los niños, quienes aún se encuentran en etapa de crecimiento.

Vitamina B6

Se trata de una vitamina que ayuda a nuestro cuerpo a producir anticuerpos, lo cual nos prevendría de muchas enfermedades virales como la influenza, el sarampión o la varicela. Debido a que está presente en la descomposición de las proteínas, el B6 es importante si queremos ganar masa muscular. Comer ajo, nos puede ayudar a prevenir la anemia, ya que esta vitamina nos ayuda a producir hemoglobina, importantísima para la transportación de oxígeno en los glóbulos rojos de nuestro cuerpo. Recuerda que la falta de vitaminas B, no sólo podría causarnos malestares físicos, sino también emocionales ¡Ojo aquí!

Vitamina C

Si te gustaría que las marcas de acné o algunas cicatrices se eliminen por completo, te recomiendo que consumas ajo, ya que tiene una cantidad importante de Vitamina C, y ya que ésta es un antioxidante, nos ayudará muchísimo a la regeneración de nuestra piel, huesos y tejido conectivo, por lo que hace es un gran agente curativo. ¡Ten una piel increíble con esta vitamina!

Selenio

Este elemento nuestro cuerpo lo requiere para evitar el daño celular, el cual nos puede traer problemas como el cáncer. Consumir selenio de manera natural, es bastante beneficioso porque al igual que la vitamina C, contiene enzimas antioxidantes que actúan en nuestra piel y en las células internas de nuestros órganos, por lo que actuará perfecto para reforzar nuestro sistema inmunológico y elevar nuestras defensas.

Fibra

La fibra dietética no sólo mejora nuestra digestión, ayudándonos a hacer mejor del baño, sino que también logra mayor saciedad en menos tiempo. Este elemento en particular, convierte al ajo en un elemento que puede ayudarnos a complementar nuestra dieta, por lo que, si tienes pensado bajar de peso, el ajo podría ser tu mejor aliado para evitar la ansiedad, y no sólo eso, algunos estudios han comprobado que el consumir fibra puede darnos mayor longevidad. ¡Por una vida más larga!

¿Cómo tomar el ajo para que sea efectivo en mi salud?

Te recomiendo que al momento de levantarte cortes dos dientes de ajo, y a temperatura ambiente pícalos finamente, ya que así la alicina será secretada y se absorberá en el cuerpo con más facilidad. Después de cortarlo, déjalo reposar por 15 minutos y posteriormente, ingiérelo, puedes masticarlo o no, pero recuerda que mientras más triturado, mejor.

Si ya lo has intentado y el comerlo solo, simplemente no es lo tuyo, puede agregar un poco de miel a los trocitos para no sentir el sabor. Y si aún así no logras soportar el olor o el sabor, puedes optar por algunos suplementos alimenticios, ya sea pastillas o cápsulas, pero te recomiendo que lo consumas naturalmente, ya que habrá mayor efectividad.

Es importante que se consuma en ayunas, porque al encontrarse vacío, nuestro estómago procesará y absorberá los nutrientes mucho más rápido y eficazmente. Verás que pronto sentirás que vale mucho la pena.

Existen infinidad de alimentos con una gran cantidad de propiedades que hacen maravillas por nuestro cuerpo, y esto se debe a que son naturales; recuerda que, mantener una alimentación a base de este tipo de ingredientes se verán reflejados en nuestra salud. Antes de comer algo, ten cuidado en reconocer si realmente es algo que tu organismo necesita. No olvides acudir al médico para poder focalizar tu alimentación. ¡Cuídate!