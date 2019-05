¿Cómo saber si tengo prediabetes?, síntomas de alerta para darle la vuelta a la diabetes

La prediabetes es un término que se le dio a los síntomas que podrían señalar que padecerás diabetes, pero realmente estas enterado de, ¿cómo saber si tienes prediabetes?

De acuerdo con un estudio publicado por la Clínica Mayo, el prediabetes en sí significa que los niveles de azúcar en la sangre están más elevados de los debido, y la persona puede presentar ciertos síntomas de diabetes.

Los especialista señalan que no necesariamente por tener los niveles alto de azúcar en la sangre quiere decir que ya se tiene diabetes; si se mejoran los hábitos es posible revertir esos niveles.

Es decir, que puedes evitar la diabetes tipo 2 por medio de hábitos sanos.

Síntomas de prediabetes

No siempre se presentan síntomas, por eso, es probable que la enfermedad avance rápidamente, pues al no tener ningún tipo de señal, no se cambia el estilo de vida, pero si prestas atención a estas señales se puede prevenir la diabetes tipo 2:

Fatiga

Visión borrosa

Irritabilidad

Aumento de sed

Aumento de necesidad de orinar

Como podrás observar los síntomas de prediabetes pueden ser confusos, pues a veces puede sentirte cansado por tantas actividades, puedes tener sed simplemente porque es un día caluroso o precisamente ese día necesitas beber mayor cantidad de agua, ves borroso pero crees que podría ser una baja de presión y de las ganas de orinar ni siquiera has percibido cuánto lo hacías antes.

Por eso es importante identificar las diferencias en tus síntomas por más mínima que sea, asimismo, es importante que tomes en cuenta que si algún familiar cercano tiene diabetes, podrías heredarla.

No debes preocuparte si comienzas a sentir alguno de estos síntomas, debes ocuparte y acudir con un especialista, y ¿qué pasara si tienes diabetes?

Es una enfermedad que puedes tratarse y sí existe la calidad de vida para pacientes con diabetes, no te preocupes, ¡la vida después de la diabetes!

Ahora que conoces los posibles síntomas ya sabes cómo identificar la prediabetes.