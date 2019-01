Consume ajo y miel en ayunas y transforma tu cuerpo en 7 días

Puede ser que la combinación no se te antoje, pero una vez que conozcas los beneficios que tiene para tu salud, no te la pensarás dos veces antes de probarla. ¡Y cómo no! Si se trata de dos súper alimentos!

De acuerdo con investigadores de la Universidad de Lund, Suecia, la miel es el mejor antibiótico natural. En cuanto al ajo es un excelente anticancerígeno, esto según el National Cancer Institute. Pero, ¿qué otras propiedades tienen en combo?

Efecto de este dúo en tu cuerpo:

– Previene y alivia enfermedades respiratorias

– Mejora tu circulación sanguínea

– Reduce los niveles de colesterol malo

– Calma dolores musculares

– Fortalece tu sistema inmune

– Combate dolor de cabeza y cólicos menstruales

– Mantiene bajo control tu presión arterial

Remedio de ajo y miel

Ingredientes:

– 10 ajos

– 350 gramos de miel

– Jugo de un limón

Preparación

Toma los diez ajos, pélalos, córtalos en rodajas y vierte en un frasco, agrega la miel, el jugo de limón y tapa. Déjalo en un lugar fresco durante una semana y, pasado este tiempo, come una cucharada diaria en ayunas.

El caso es que lo hagas durante siete días seguidos, descanses 15 días y lo retomes. ¡Es en pro de tu salud!