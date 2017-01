¿Cuál es el mejor corte de cabello que queda acorde con tu personalidad?

Aunque no lo creas, un buen corte de cabello puede denotar parte de nuestra personalidad, de hecho es algo que se encuentra relacionado de forma directa. ¿Cuál crees que sea el corte de cabello que se relacione con la tuya?

Corte de pelo según tu estilo

La chica clásica

Hay muchas chicas a las cuales les gusta siempre apostar por lo más clásico, y lo demás se lo dejan a su carisma y a la belleza natural que tienen, la verdad es que no les hace falta el poder explorar opciones que sean nuevas. Ya de por sí, son muy bellísimas y por tal motivo un corte clásico es más que suficiente.

La chica a la que siempre le gusta romper las reglas

Quizás tu objetivo es encontrar el corte ideal para un disfraz de Halloween, o simplemente porque quieres tener tu propio estilo personal, vemos que hay chicas en el mundo que tienen un buen carácter, y no tienen temor a romper reglas al momento de tomar la decisión acerca del look que quieren utilizar.

Chicas muy glamorosas

Hay algunas chicas a las que les gusta más el glamour, es decir los cortes de cabello súper fashion y estar todo el tiempo a la moda, y sin duda esto hará que se vean muy espectaculares.

Las chicas que son más prácticas

Tenemos también cortes en los cuales destacan mucho los rizos, y el tipo de pelo generalmente es corto y suelto, esto hace que se vuelva muy fácil de manejar y también para peinarlo. Este tipo de look, sin duda que funciona muy bien, de hecho se considera como una marca personal para algunas famosas.

Las chicas tipo camaleón

No sé si alguna vez habías escuchado de las chicas camaleón, pues se trata de las que tienen como su estilo personal, el realizar cambios de look todo el tiempo, es decir de una manera muy constante. Hay algunas a las que quizás no les gustan los cambios que sean extremadamente radicales, ya que es posible que modifiquen la forma de su cabello y puedan lucir como reinas.

La comodidad ante todo

Sin embargo debes de saber que también existen las chicas a las que les gusta la comodidad ante todo, por tal motivo utilizan cualquier corte de cabello que les siente bien, uno de esos que no necesitan que les estés prestando atención todo el tiempo, y de esta manera puedan lucir de manera perfecta.