¡Cuidado! No lavarte los dientes puede ocasionar enfermedades graves a tu pareja

La mala higiene dental puede desarrollar enfermedades y éstas ser contagiadas a la pareja. Según la Organización para la Investigación Científica Aplicada (TNO), de Holanda un beso de 10 segundos ocasiona que se transmitan 80 millones de bacterias. Esto debido a una mala higiene dental.

De acuerdo con La Clínica Dental algunas de las enfermedades que se transmiten por besar son:

Citomegalovirus

Se contagia por contactos con líquidos corporales como la saliva, la sangre, el semen o la leche materna, entre otros. No tiene cura, el citomegalovirus afecta con mayor frecuencia a los fetos en desarrollo y es la causa viral más común de las anomalías congénitas en los países industrializados.

Gingivitis

Surge de la acumulación de placa microbiana en los dientes como resultado de la falta de higiene oral. Puede contagiarse por vía oral y causa inflamación de las encías, hemorragias e incluso caída de los dientes.

Paperas

Infección viral transmitida a través de las gotas de la saliva, causada por el virus Paramyxovirus, que inflama las glándulas salivales y sublinguales.

Infecciones por estreptococo

Infección puede causar amigdalitis o anginas, que se caracterizan por un dolor agudo de la garganta, pus en las amígdalas, dificultad para respirar y tragar y fiebre.

Candidiasis

Es causada por los hongos del tipo cándida. Algunos tipos de este hongo están presentes en nuestra piel naturalmente, y otros pueden causar la enfermedad, principalmente si se tiene el sistema inmune decaído, y son transmitidos por el contacto directo a través del beso.

Herpes oral

Infección de los labios, la boca o las encías debida al virus del herpes simple. Provoca pequeñas y dolorosas ampollas que luego dejan costras. El virus se activa cuando el sistema inmune funciona mal y normalmente se encuentra en nuestro organismo de forma durmiente. Sin embargo, no es curable y es de fácil contagio, únicamente se quiere del contacto.

Hepatitis B

Esta enfermedad no es de transmisión por saliva sin embargo al no tener prácticas sexuales seguras, se puede transmitir en la práctica del sexo oral. (el uso de un condón o barrera de látex bucal durante el sexo ayuda a prevenirla). Otra forma de contagio es mediante el uso de cepillos de dientes y rasuradoras compartidas (la sangre que puede quedar en estos elementos puede estar infectada). Compartir agujas en perforaciones, inyecciones o tatuajes, etc.; Ser punzado con una aguja con sangre infectada con el virus de la hepatitis B promueve el contagio de la enfermedad.

En México no se cuenta con una cultura de limpieza y prevención dental, los expertos de la Asociación Dental Mexicana afirman que en la boca se alberga un promedio de 700 bacterias, mismas que deben ser monitoreadas con frecuencia (mínimo cada 6 meses) para descartar enfermedades que puedan iniciar en la boca y contagiar otros órganos o sistemas del cuerpo humano.

Lo mejor es tener citas frecuentes al dentista, para detectar a tiempo alguna anomalía y prevenir, pues un tratamiento preventivo disminuye hasta un 80% el costo.