El Tinte para el cabello podría causar cáncer

El tinte para el cabello es un producto de belleza muy popular entre las mujeres, quienes le dan diferentes usos, ya sea para cubrir canas o darle un toque de color a su cabello, pero podrían estar exponiéndose al cáncer.

Según el National Cancer Institute (NCI), se calcula que más de un tercio de las mujeres que son mayores de 18 años utilizan algún tipo de tinte, mismos que pueden ser permanentes, semipermanentes y temporales.

Los permantes tienen dos productos: “intermedios” (sustancias químicas llamadas aminas aromáticas), y “acopladores” que se combinan con el peróxido de hidrógeno y forman moléculas de color.

Lo que preocupa en la comunidad científica es que estos productos tienen más de 5 mil sustancias químicas y se ha comprobado que algunas causan tumores cancerígenos en animales.

Linfoma no hodgkiniano.

Una investigación que se basó en cuatro estudios reveló que las mujeres que utilizaron tintes durante un lapso prolongado, tenían 30 % más de probabilidades de padecer linfoma no hodgkiniano.

Asimismo, el estudio publicado por el American Journal of Epidemiology encontró que los que usaban tinte para el cabello tenían un mayor riesgo de padecer linfoma folicular y linfoma linfocítico pequeño.

Riesgo de leucemia

Por otro lado, otro estudio de la Universidad de Illinois que se realizó a 769 pacientes con leucemia aguda y 623 personas sanas encontró que los riesgos eran mayores en quienes utilizaron tintes durante más de 15 años.

Otra investigación del Centro de Estudios y Prevención de Cáncer en Italia, refutó esta teoría al no encontrar suficientes evidencias.

Cáncer de vejiga

Una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California ilustró que las mujeres que usaban los tintes una vez al mes tenían 2.1 veces más probabilidades de tener cáncer.

Según esa investigación, los tintes de cabello más peligrosos son los permanentes y las personas con mayor exposición a esos químicos, como los estilistas profesionales, tenían cinco veces más probabilidades de contraer la enfermedad.

¿Qué puedo hacer?

La Food and Drug Administration (FDA) recomienda a los usuarios de tintes para el cabello seguir las siguientes recomendaciones.

No desviarse de las instrucciones en el paquete y prestar atención especial a las advertencias.

Hacer una prueba antes de usar tinte en el cabello.

No pintarse el cabello si se tiene alguna erupción.

No teñir las cejas o pestañas.

Cuidar el tiempo que las instrucciones indican

Enjuagar bien el cabello después de teñir.

Usar guantes

Tener precaución con el peróxido.

Por su parte, la American Cancer Society recomienda usar aquellos tintes de base vegetal, aunque tienen un color menos intenso y duradero son opciones más seguras.