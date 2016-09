Jueves, 15 de septiembre de 2016

Si eres de las que después de ingerir algún alimento tienes problemas de digestión, te sientes pesada, inflamada o con gases, esto es lo que debes evitar después de comer.

Estudios de Academy of Nutrition and Dietetics revelan que hay ciertas acciones que se acostumbran a hacer después de comer y pueden afectar al organismo.

Esto es lo que debes evitar después de comer. ¡Toma nota!

Agua fría

Beberla provoca una mala digestión y esto provoca la aglutinación de los alimentos. Opta por el agua caliente ayuda a absorber mejor los nutrientes.

Beber té

Muchos contienen polifenoles y taninos, componentes que hacen que sea más difícil absorber el hierro que pueda haber en las comidas. Lo ideal es beberlo al menos una hora después de terminar de comer.

Aflojar el cinturón

Si eres de las que lo hace, piénsalo dos veces ya que al hacerlo estás promoviendo que comas más de lo que tu estómago recibe y podrías tener un ‘recargo’ estomacal.

Ejercitarte

Hacer cualquier deporte después de comer es un grave error. Lo único que propiciarás es tener dolor de estómago y quizás vómito.

Caminar por 10 minutos es una opción sana si lo que quieres es activarte un poco.

Fumar

¿Te has percatado que mucha gente fuma después de comer? Si tú eres una de ellas, evita hacerlo pues te podría provocar úlceras en el estómago.

Comer fruta

Sí, comerlas es muy sano pero algunas no son fáciles de digerir ya que contienen azúcares que te harán sentir cansancio y con el paso del tiempo, subir de peso.

Dormir

Aunque sientas que no puedes más del cansancio, tomarte una pequeña siesta no es lo más recomendable. Los alimentos no podrán ser digeridos correctamente y tendrás problemas estomacales.

Darte un baño

El agua caliente incrementa el flujo sanguíneo a las manos, piernas y cuerpo causando que la cantidad de sangre alrededor del estómago disminuya.

Evita malestares con esta guía sobre lo que debes evitar después de comer y siéntete ligera todo el día.