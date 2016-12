Los mitos del sudor más comunes

Jueves, 1 de diciembre de 2016

El sudor es algo que no nos resulta agradable a muchas personas y existen muchos mitos del sudor.

El sudor es una reacción natural del cuerpo que se manifiesta en las glándulas sudoríparas del cuerpo y se expulsa por medio de los poros. Al sudor también se le conoce como traspiración y se compone por sales, sustancias químicas como el amoniaco y agua.

Existen algunos mitos del sudor que no son del todo ciertos…

El sudor adelgaza

Esto no es verdad; sudar no adelgaza, el sudor es agua, no grasa. Cuando realizamos actividad física sí eliminamos calorías pero no es por medio del sudor.

Por lo tanto el tipo de ejercicios que son realizados a altas temperaturas no son específicamente para adelgazar, tienen otro tipo de beneficios, por ejemplo; musculares.

Los hombres sudan más que las mujeres

Falso, la cuestión de la cantidad de sudor no es por género.

Estudios publicados por El Instituto Nacional de Salud revelan que el sudor depende de la cantidad de ejercicio que se realice no de si eres hombre o mujer.

Usar mucho jabón perjudica el sudor

Se ha dicho que usar mucho jabón en la ducha perjudica las glándulas sudoríparas, eso no es otro de los mitos del sudor.

Actualmente los jabones se hacen con detergentes que dañan menos la piel que antes, por esa razón los jabones ya no afectan las glándulas y no se ven afectadas por los detergentes.

El sudor es sinónimo de mal olor

Falso. No todo el sudor tiene olor. Los especialistas aseguran que no todas las personas que sudan tienen mal olor, eso va a depender de cada organismo.

La sustancia que produce el mal olor el en el sudor el ácido isovalérico y no todas los organismos lo liberan al hora de sudar.

Las glándulas apócrinas se encuentran en las axilas y son de 1%, en cambio las glándulas ecrinas se encuentran en el resto de cuerpo cara, piernas, manos, pies y son del 99%

Las axilas son las que sudan más

Otro de los mitos del sudor. Las axilas sí sudan en gran cantidad pero no necesariamente es la parte del cuerpo que más suda.

Esto va a depender la actividad que se realice y de cada organismo.

Se cree que las axilas sudan más porque es una parte del cuerpo en la cual la evaporación de las glándulas es más lenta.

Estos son algunos mitos del sudor, una reacción normal de cuerpo.

