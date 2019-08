¿Medicinas fuera del empaque pierden efectividad?

Muchos de nosotros hemos tomado medicamentos a lo largo de nuestra vida. Es común que nos preocupemos cuando no funciona alguno de ellos como esperábamos. De hecho, muchas personas pueden preguntarse si las medicinas pierden su efectividad fuera del empaque, por eso, aquí te daremos la respuesta.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, revela que algunos medicamentos pueden perder su efectividad cuando salen del empaque. Por eso, de preferencia debes consumirlas directamente.

Los pastilleros pueden ser muy prácticos, sin embargo, algunos medicamentos pueden perder los beneficios terapéuticos y podrían convertirse en portadores de sustancias tóxicas.

Los contenedores de los fármacos son desarrollados con tecnología específicamente para conservar el medicamento, y las sustancias que contiene, si se retiran del empaque o envase original, quedan sin protección.

Cada uno de los empaques tiene una temperatura ambiente ideal y el material del que están hechos favorecen la duración de los mismos fármacos.

Cuando no tenemos pastilleros, también podemos llevar las cápsulas de medicamentos directamente en los bolsillos o en una toalla o papel desechable, y esto es un grave error, incluso, peor que el de los pastilleros.

Es más fácil que por el clima y la temperatura las pastillas se deterioren por la humedad. Entonces sí pierden toda efectividad, incluso se desintegran, y no servirán para nada.

Si decides utilizar pastilleros para cargar tus medicamentos, es necesario que sea de calidad, que selle perfectamente, que sea de plástico o alguna sustancia avalada por la FDA y lo laves cada semana sacándolo perfectamente.

Las medicinas que más pierden su efectividad al salir del empaque son:

Antibióticos: para tratar infecciones.

Anticonvulsivos: para pacientes con epilepsia o algún trastorno neurológico.

Antiretrovirales: para pacientes con VIH o enfermedades del sistema inmune.

Antihistamínicos: para contrarrestar problemas de alergia.

Cardiacas: para tratar insuficiencia cardiaca.

Hormonas: sobre todo en pacientes con problemas de tiroides.

Otro tipo de factores por los cuales pierden efectividad los medicamentos son:

Beber alcohol

No tomar le medicamento en el horario señalado

Combinarlo con otros medicamentos sin consultarlo con el médico

Tomar después de la fecha de caducidad

Alergia al medicamento, sin conocimiento previo

Por lo tanto, ahora sabes qué hacer para que tu medicina no pierda efectividad. No la saques del empaque preferentemente, si lo haces, que sea en un pastillero confiable, pero nunca lo tengas suelto, esto podrías evitar muchas complicaciones, y no solo eso, también salvar tu vida.