Nuevo órgano del cuerpo es descubierto: El mesenterio

Jueves, 5 de enero de 2017

Cuando creíamos que ya conocíamos todos los órganos del cuerpo, los científicos descubren un nuevo órgano en el cuerpo.

Se trata de un órgano en el sistema digestivo. Se llama mesenterio, su función principal es separar los órganos del sistema de digestión.

Es una parte del cuerpo que permaneció ignorada por muchos años, los expertos creían que era simplemente el pliegue de algún tejido de los órganos, sin embargo no fue así, el mesenterio es el nuevo órgano del cuerpo humano.

Un estudio publicado por The Lancet, Gastronenterology & Patology, revela que el mesenterio no es un pliegue como se pensaba, es un órgano en el cuerpo. Es comparado con el apéndice, que es conocido por no tener ninguna función en el cuerpo. Sin embargo, aún sigue siendo investigada su función.

Es un doble pliegue en le peritoneo del intestino que sirve para que los órganos se mantengan en su lugar.

“Se pueden categorizar enfermedades gracias al descubrimiento de este nuevo órgano” Dr. Coffey

El doctor se refiere que al descubrir el verdadero funcionamiento de este órgano, podría ser posible identificar enfermedades por medio de su anomalía.

Otro de los grandes avances de la ciencia es este descubrimiento, el mesenterio; un nuevo órganos en el cuerpo humano.

