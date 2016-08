Ocho productos caseros para tu belleza

Viernes, 26 de agosto de 2016

¿Champú como removedor de maquillaje? ¿Crema de dientes como crema para las espinillas? Si estás en un apuro, aquí tienes una lista de remedios caseros que puedes utilizar como sustitutos temporales de esos productos que no pudiste comprar.

1. Champú como removedor de maquillaje: No es lo ideal, pero puede reemplazar el removedor de maquillaje mientras te pagan tu sueldo este mes. El champú de bebé es ideal, pues ayuda a eliminar las capas gruesas de maquillaje de tu cara sin irritar los ojos.

2. Acondicionador como crema de afeitar: Es posible que hayas olvidado poner la crema de afeitar en tu lista de compras (entre tus amigas eres una de las pocas que no eres capaz de depilarte con cera). No te preocupes si olvidaste la crema, probablemente tengas acondicionador para el pelo y este la reemplazará por ahora. Sus ingredientes hidratantes ayudan a deslizar la navaja sobre la piel con suavidad y evitan la irritación. También sirve como gel de baño para el lavado del cuerpo.

3. Esmalte de uñas transparente para evitar eczema: ¿Alguna vez te han aparecido brotes o irritación cuando te pones tus jeans favoritos (que son bastante ajustados)? Según Jeanine Downie, dermatóloga en Montclair, Nueva Jersey, pon esmalte de uñas transparente sobre los botones internos de tus jeans y cremallera para evitar la irritación. ‘Muchas personas son alérgicas al níquel’, afirma Downie, ‘Saca tu esmalte de uñas para evitar esa molesta irritación’.

4. Jalea de petróleo (vaselina) como agente calmante. Cuando te lavas las manos con los anillos puestos o incluso con reloj, el jabón puede acumularse por debajo sin que te des cuenta, haciendo que tu piel se irrite. Una solución rápida para esto es aplicar vaselina en la noche sobre la zona afectada. Te sorprenderá la efectividad de la vaselina. Sin embargo, recuerda quitarte los anillos cuando te laves las manos.

5. Pasta de dientes como medicamento para el acné: Es justo la noche antes de tu primera cita con ese chico que te gusta y notas una acumulación de grasa en tu cara que ha permitido la formación de granitos. Si no tienes tiempo para correr a la farmacia a comprar una crema anti acné, no temas: lávate la cara con un jabón suave y sécate con una toalla. A continuación, aplica un poco de crema de dientes en sobre las espinillas y espera a que se seque. Por la mañana se habrán secado. Usa la crema de dientes más sencilla pues es baja en flúor. Sólo debe utilizarse para estas situaciones de emergencia porque los dentífricos blanqueadores contienen peróxido de hidrógeno, el cual puede irritar la piel. Si tienes piel seca ten cuidado, pues puede secarse demasiado.

6. Limón como peeling. Para combatir las arrugas profundas, mezcla el jugo de un limón y agua destilada. Deja por 5 minutos y enjuaga. Después remueve el peel y aplica una crema hidratante. Repítelo 3 veces por semana. Después de un par de meses notarás la diferencia.

7. Vinagre de manzana diluído en agua como desodorante ¿Se te acabó el desodorante y no tienes tiempo de ir a la tienda? Aplícate esta mezcla con un algodón y déjala secar.

8. Vinagre para deshacerte del frizz. Si tu cabello tiende a esponjarse después de cada duchazo, hazte un enjuague final añadiendo una cucharadita de vinagre a una taza de agua fría. No solo te librarás del frizz, también te quedará el cabello brillante y suave.

