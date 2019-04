¿Por qué no debes tener miedo si tienes diabetes?

Si fuiste diagnosticada con diabetes, es natural que tú o tu familia muestren preocupación por tu salud y lo que viene ahora, pues es mucha la información sobre esta enfermedad y sus riesgos, lo cual deriva en temor. Sin embargo, existen forma de mejorar el panorama, aquí te decimos por qué no debes tener miedo si tienes diabetes.

El número de pacientes con diabetes en México, ha ido en ascenso, lo cual ha derivado en campañas que hablan sobre la prevención de esta enfermedad y sus riesgos, sin embargo, en ocasiones terminan siendo datos demasiado intimidantes para aquellos que recién fueron diagnosticados, por eso es importante ver más allá.

Toda mi vida he convivido con esta enfermedad, no porque yo la tenga, sino porque personas cercanas a mí la padecen. Aún no cumplía yo los 10 años, cuando mi mamá fue diagnosticada con diabetes, pero desde antes, ya estaba acostumbrada a ver pastillas de metformina en la mesa a la hora de la comida, pues mis abuelos y tía maternos, la padecían.

Desde entonces han pasado alrededor de 20 años, en los cuales más personas a mi alrededor han sido diagnosticadas con esta enfermedad, incluido mi papá, sin embargo, todos ellos llevan una vida normal.

Lo que quiero con esto no es menospreciar la diabetes ni decir que no es importante prevenirla (yo misma lo hago conociendo mi riesgo), mucho menos que su detección no merece tratamiento y puedes olvidarte de ella. A lo que voy es que la diabetes no es una sentencia de muerte, es posible vivir con diabetes y, más importante, en lugar de temerle, es clave tomarla por los cuernos.

Hablemos sobre la diabetes

Existen dos tipos de diabetes: 1 y 2, sin embargo, la más conocida y en la que se enfocan las campañas de prevención, es en la diabetes tipo 2, pues a ésta se le atribuyen factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, que es posible cambiar.

Según Mayo Clinic, la diferencia entre ambas, es que, mientras en el tipo 1 es el sistema inmune quien ataca y destruye las células que producen insulina, dejándote sin ella, en la tipo 2 tus células se vuelven resistentes a la insulina y el páncreas no puede producir la cantidad suficiente de insulina para superar esa resistencia. Aunque se desconoce la causa exacta, se ha relacionado estrechamente a la diabetes tipo 2 con el sobrepeso y la obesidad.

Sin embargo, más allá de intentar culpar al paciente, lo más importante en ésta, y cualquier enfermedad, es actuar.

Vivir con diabetes

Quizá tu mayor temor se derive de que no existe cura para la diabetes, pero afortunadamente hay formas de controlarla y es ahí donde está la clave. Hacerlo te ayudará a tener una mejor calidad de vida y evitar complicaciones, pues si bien es cierto que éstas son un foco de atención y algunas se desarrollan de forma gradual, controlar tus niveles de azúcar ayuda a evitarlas.

¿Qué sigue después de ser diagnosticada con diabetes? ¡Tratarla! Es indispensable seguir las recomendaciones de tu médico, tomar tus medicamentos y llevar un control de tus niveles de azúcar, clave para saber si los medicamentos están funcionando. Asimismo, es importante mantener chequeos para saber que no hay complicaciones, incluidos los dientes, visión y pies.

Y la parte más difícil: hacer cambios a tu estilo de vida. Esto es a lo que muchas personas se resisten, pero velo como una inversión a tu salud y una forma de garantizar más años de vida saludable.

Perder peso es una parte importante, pero también lo es llevar una alimentación balanceada que reduzca los carbohidratos refinados y grasas saturadas. Finalmente, es importante mantenerte activa, bastarán de 30 a 60 minutos diarios de actividad moderada.

Es cierto que recibir un diagnóstico de una enfermedad no es cosa sencilla, pero tampoco algo que deba detener tu vida, es posible continuar con ella de forma habitual, únicamente deberás hacer ajustes. Recibir un diagnóstico y tratamiento es el primer paso para tener una buena calidad de vida, lo demás es algo que irás aprendiendo en el camino, pero siempre sin miedo.