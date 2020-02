Qué comer para mejorar la memoria y ya no se te olviden las llaves

¿En dónde están mis llaves?, ¿qué te estaba diciendo? Ay, no me acordaba que tenía que hacer esto…. Seguramente, en más de una ocasión se han presentado estos pequeños olvidos y claro que no quiere decir que ya tengas Alzheimer, pero estos problemas de memoria sí suelen presentarse conforme envejecemos, pero por suerte, comer nueces ayuda a retrasar el deterioro cognitivo… para que no se te olvide todo.

Las nueces son el snack perfecto para reducir el colesterol y combatir el terrible estreñimiento por su alto contenido en fibra, ¡también ayudan a retrasar el deterioro cognitivo! Tal como lo leíste, un estudio de la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, reveló que comer una porción de nueces al día fortalece la memoria, sobre todo, en los adultos mayores.

Este estudio, publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, determinó que el consumo diario de nueces tiene efectos positivos en la función cognitiva tanto en los adultos mayores sanos como en quienes tuvieron el hábito de fumar, lo cual, es posible gracias a los ácidos omega 3 y polifenoles que contienen las nueces.

Durante dos años, los investigadores examinaron a 640 adultos mayores de Estados Unidos, Barcelona y España, los cuales, fueron divididos en dos grupos y sólo ha uno le integraron nueces como parte de su dieta diaria, ¡y los resultados no se hicieron esperar! Ese grupo logró mejorar su memoria considerablemente.

“Si bien éste fue un resultado menor, podría conducir mejores resultados cuando se lleva a cabo durante periodos más largos”, señaló Joan Sabaté, responsable del estudio.

Qué otros beneficios tengo al comer nueces:

Reduce el colesterol

Previene enfermedades cardiovasculares

Combate el estreñimiento

Tiene un gran aporte energético

Te ayuda a conciliar el sueño

Fortalece tu sistema inmune

Cuida tu cerebro y mejora la función cognitiva

Como vez, comer nueces trae múltiples beneficios a la salud y si eres de las que ya comienza a olvidar en dónde deja las cosas qué esperas para comer un puñito de nueces al día, a la larga tu memoria y tu cuerpo lo agradecerán.