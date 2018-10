¿Sientes ansiedad y paranoia? ¡Podrías tener deficiencia de vitamina B12!

Tener deficiencia de vitamina B12 podría traer más problemas a tu salud, ¡de lo que te imaginas! Pues una publicación en The New England Journal of Medicine, da un panorama de lo que puede pasar en tu cuerpo si no tienes esta vitamina.

De acuerdo a Harvard Health, tener deficiencia grave de vitamina B12 puede provocar depresión profunda, paranoia, delirios, pérdida de memoria, incontinencia, pérdida del gusto, pérdida del olfato y más.

En esta publicación revelan el caso de un hombre de 62 años, quien debido a deficiencia de vitamina B12, presentó problemas para caminar, dolor fuerte en articulaciones, sensación de alfileres en las manos, dificultad para respirar y tono amarillo en la piel (ictericia).

¿Para qué sirve la vitamina B12?

La vitamina B12 o cobalamina, es una vitamina esencial para formar los glóbulos rojos, para el metabolismo de las células, la función nerviosa y producción de ADN. La deficiencia prolongada de vitamina B12 también podría ser un indicador de anemia.

Acorde a esto, información de la Facultad de Medicina de la UNAM, refieren que la vitamina B12 actúa como coenzima de funciones metabólicas, esta vitamina es necesaria para aprovechar proteínas, carbohidratos y grasas dentro de los tejidos.

La recuperación de vitamina B12, el 90% es almacenada en el hígado y riñón.

La cantidad o dosis adecuada que debemos tomar diariamente de vitamina B-12, son 2.4 microgramos

¿Cómo saber que hay deficiencia de vitamina B12?

Los síntomas de deficiencia de vitamina B12 son: mareos, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, vómitos, entre otros.

Acudir con tu médico sería el primer paso, si notas que estos síntomas son cada vez más frecuentes, pues seguramente después de realizarte un chequeo y análisis de sangre. Podrá confirmar si efectivamente, tienes deficiencia en vitamina B12.

Estos son los alimentos donde encontrarás vitamina B12:

Mariscos (almejas)

Carne de res

Carne de aves

Huevos

Leche

Productos lácteos

Hígado de res

Son los productos de origen animal, los que cuenta con esta vitamina, por ello, algunas personas vegetarianas suelen tener deficiencia de B12, si no toman algún multivitamínico o suplemento alimenticio que contenga este nutriente. ¡Pon atención en los síntomas en caso de que exista sospecha de que tengas esta deficiencia!