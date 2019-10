Tomar una aspirina por la mañana, protege contra la contaminación

El consumo de la aspirina nos sorprende cada vez más. Pues, además de aliviar el dolor, y ser muy efectivo para remedios caseros, también puede proteger contra la contaminación y evitar complicaciones en vías respiratorias.

La contaminación es algo con lo que lidiamos muchas de las personas que vivimos en ciudades grandes, pues el aire es contamina fácilmente por muchos factores, sin embargo existen muchas maneras de evitar que esto nos afecte.

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Columbia, tomar una aspirina diaria, protege el pulmón de la contaminación y sustancias tóxicas. Pues la aspirina contiene propiedades que reducen la inflamación, y esto podría prevenir una enfermedad obstructiva crónica.

Al igual que proteger de la contaminación, algunos especialistas indican que también puede hacerlo del humo del cigarro en fumadores pasivos. Esto no quiere decir que con la aspirina ya no te afectará convivir todos los días con personas que fumen, pero sí logrará que no afecte tanto.

Los científicos que participaron en la investigación, indican que el consumo de una aspirina diaria, inhibe las plaquetas que se asocian con enfermedades similares en un enfisema pulmonar o EPOC.

En el estudio participaron alrededor de dos mil personas, los cuales se habían sometido a efectos contaminantes como el humo de cigarro y el medio ambiente. Algunos de ellos tomaron una aspirina por determinado tiempo todos los días y el resultado fue, que ellos tenían una mejor condición pulmonar que el resto de ellos.

Pero no únicamente es importante tomar la aspirina diaria, también se debe evitar el contacto con el humo del tabaco o de humo de leña, pues son altamente tóxicos para los pulmones.

Antes de decidir consumir una aspirina diaria para protegerte de la contaminación, consulta a tu médico.