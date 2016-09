“Yuri es una negrera”, Jorge Narcio acusa a la cantante jarocha

Lunes, 19 de agosto de 2013

El bailarín y coreógrafo mexicano Jorge Narcio, quien ha trabajado con figuras de la talla de Paulina Rubio, Gloria Trevi, Cynthia Rodríguez, Fanny Lu, Juan Gabriel, Thalía, María José, Danna Paola y Fey, entre muchos otros, acusó a Yuri de ser una negrera, de no preocuparse por las personas que han trabajado con ella y de estar pasada de moda.

“El mal sabor de boca que he tenido ha sido Yuri. No hay química con nadie, no se preocupa por el bailarín, es muy negrera. A la señora se le respeta su trayectoria y el vocerrón que tiene, pero ya es una señora de 50 años que no pude traer vestuarios de Lady Gaga, no le quedan, o quiere innovar, pero con cosas ya hechas, más el trato, los vestuarios que nos daba súper incómodos, se nos atoraba entre bailarines, se rompía y lo teníamos que pagar nosotros. Giras de muchas horas de un estado a otro viajando en camión y si no querías ir porque de verdad era un espacio muy incómodo, te descansaba el siguiente show.

Proponía varios cambios al momento, un par de horas antes de un concierto. Nunca lo disfruté y lo digo abiertamente porque yo me cerré las puertas cuando me fui de un día para otro, faltaban tres semanas para el Auditorio y les dije ‘este trabajo me decepcionó, la patrona me decepcionó, no es lo que me gusta’, acusó el bailarín de 32 años.

Narcio se dio tiempo para hacer consideraciones críticas y halagadoras con las famosas que ha trabajado. “Tengo de todo tipo de experiencias.

Bailar el concierto de Fey y Gloria Trevi. Gloria es un excelente ser humano, nunca ha sido grosera, Gloria en el escenario es Gloria Trevi y abajo es la señora Gloria Treviño, ha sido la mejor gira que he tenido en mi vida. Fey es otro ser humano súper enérgico, ella pide mucha energía, que sea transmitida a sus fans, es chistoso que aunque son opuestas, tienen algo en común en el escenario y a la hora de tratar y cuidar a su gente.

“La exigencia laboral de Fey me costó trabajo. Paulina, ella como tal, no tiene la misma química que Fey y Gloria, no hace tanto contacto con sus bailarines. Tiene un carácter muy fuerte, no grosera, sino exigente. Las coreografías y música de Paulina me daban para dar mucho, Paulina no baila pero se divierte mucho”, detalló.

Con la experiencia que tiene como bailarín, defiende el hecho de que con el paso del tiempo los artistas van bajando el ritmo de su baile. “Ya no está en los veintitantos y el cuerpo de verdad responde a la friega que le metiste en el pasado, además ya es mamá.

Una cosa es Mafer y otra cosa es Fey, no es lo mismo bailar en tenis que en tacones y Fey es una señora que ya se fue al rubro de lo elegante, de mujer, de dama y se subió en tacón. Te cansa más y la gente no lo ve. También el vestuario no es la mezclilla elástico y cómodo”, concluyó.

Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: espectáculos